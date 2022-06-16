Вашингтон, 16 июня 2022, 00:03 — REGNUM Известный рэпер Gunna (Серхио Джаванни Китченс) опубликовал видеоклип под названием Banking On Me. Об этом сообщил портал HipHopDX 15 июня.
В ролике музыкант поделился сценами из собственной жизни: с дорогостоящими автомобилями, элитной недвижимостью и моделями. Стоит отметить, что съёмки клипа, режиссёром которого выступил сам Gunna, проходили задолго до ареста исполнителя.
Напомним, в мае 2022 года Gunna вместе с другими участниками лейбла YSL был арестован полицией. В настоящий момент рэперу предъявлены обвинения в бандитизме, участии в заговоре, рэкете и вымогательстве.
Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Kid Cudi раскрыл дату выхода нового альбома