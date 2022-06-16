Вашингтон, , 00:03 — REGNUM Известный рэпер Gunna (Серхио Джаванни Китченс) опубликовал видеоклип под названием Banking On Me. Об этом сообщил портал HipHopDX 15 июня.

Рэпер Gunna Кадр из клипа на песню Banking On Me

В ролике музыкант поделился сценами из собственной жизни: с дорогостоящими автомобилями, элитной недвижимостью и моделями. Стоит отметить, что съёмки клипа, режиссёром которого выступил сам Gunna, проходили задолго до ареста исполнителя.

Напомним, в мае 2022 года Gunna вместе с другими участниками лейбла YSL был арестован полицией. В настоящий момент рэперу предъявлены обвинения в бандитизме, участии в заговоре, рэкете и вымогательстве.

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