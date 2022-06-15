Ростов-на-Дону, 15 июня, 2022, 23:25 — ИА Регнум. В Ростовской области в этом году объем господдержки рыбной отрасли составил 95,8 млн рублей, это на 60% превышает показатели 2021 года, 15 июня сообщили в региональном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

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Комментируя эту статистику, первый заместитель главы региона Виктор Гончаров заявил, что 440 млн рублей было выделено из бюджета Ростовской области в течение пяти лет на поддержку рыбной отрасли.

Виктор Гончаров «В 2022 году финансирование было увеличено практически на 60%: если в прошлом году из регионального бюджета было направлено 59,2 млн рублей, то в текущем году предусмотрены ассигнования в сумме 95,8 млн рублей».

Он также подчеркнул, что уже на протяжении нескольких лет регион занимает лидирующее место по производству товарной рыбы. Объемы производства Ростовской области за 2021 составляют десять процентов от общероссийского объема производства, что составляет около 24,5 тыс. тонн.

Руководитель Азово-Донскогофилиала ФГБУ «Главрыбвод» Юрий Лыскин со своей стороны добавил, что за последние три года увеличилась динамика выпуска молоди рыб Донского осетрового завода, и то, что в прошлом году они выпустили более четырех миллионов молоди с этого завода, а настоящее время мощность завода составляет шесть миллионов молоди в год.