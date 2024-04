Вашингтон, 16 июня, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Известный рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) объявил дату релиза новой пластинки. Об этом сообщило издание Pitchfork 15 июня.

Кадр из интервью на телевидении Kid Cudi

Так, пластинка под названием Entergalactic выйдет 30 сентября 2022 года. На эту же дату запланирована премьера одноимённого мультсериала, созданного музыкантом.

Напомним, 8 июня 2022 года Kid Cudi выпустил новый трек под названием Do What I Want. Композиция стала первым сольным релизом артиста с 2020 года.