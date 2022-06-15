Лос-Анджелес, США, , 23:18 — REGNUM Тайка Вайтити рассказал, что собой будет представлять его фильм на основе франшизы «Звёздные войны». Об этом 16 июня сообщает портал GamesRadar.

Тайка Вайтити Скриншот с YouTube

Журналисты спросили режиссёра, согласен ли он с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди по поводу того, что студии нужно создать «совершенно новую сагу». «Послушайте, я думаю, чтобы вселенная «Звездных войн» расширялась, она должна расширяться», — сказал Вайтити. Кинематографист отметил, что не думает, что будет полезен для франшизы, если будет снимать фильм, концентрируясь на вещах, о которых могут говорить фанаты, вроде чертежей «Тысячелетнего сокола» или «бабушки Чубакки».

Вайтити пояснил, что «это все само по себе — это здорово», но лично он хотел бы создать новых персонажей и «просто расширить мир». «Иначе кажется, что это очень маленькая история», — сказал режиссёр.

Напомним, о том, что Тайка Вайтити будет снимать новый фильм по «Звёздным войнам» студия Lucasfilm сообщила в мае 2020 года. Ранее режиссёр уже участвовал в реализации проектов на основе франшизы: он озвучил дроида-убийцу IG-11 в сериале «Мандалорец» и снял восьмой эпизод первого сезона этого шоу.

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