Минск, , 23:35 — REGNUM Белорусские хакеры, называющие себя «киберпартизанами», заявили, что получили доступ к «тысячам часов» аудиозаписей со взломанных серверов МВД, которые были сделаны в период с января 2020 года по июнь 2021-го. В том числе речь идëт о прослушке посольства и консульства России в Белоруссии. Об этом хакеры рассказали изданию «Настоящее время» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Прослушка Img-s2.onedio.com

В качестве доказательства утечки «киберпартизаны» опубликовали в своëм телеграм-канале записи звонков в российское посольство в Минске. В одном из разговоров женщина, назвавшаяся главным бухгалтером посольства, обсуждает с сотрудником МВД условия работы охраны в одной из резиденций диппредставительства. Также опубликованы переговоры неизвестных, которые звонят на горячую линию посольства России.

Как отмечают «киберпартизаны», прослушка посольских работников может противоречить Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, согласно которой дипломатическая корреспонденция неприкосновенна.

Как сообщало ИА REGNUM, «киберпартизаны» ранее заявляли, что устроили атаку на сервера Белорусской железной дороги и «Беларуськалия», а также взломали базу данных МВД и ГАИ Белоруссии.