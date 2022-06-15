Скопье, , 23:14 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 15 июня провел встречу с главой МИД Хорватии Горданом Грличем в Скопье.

Гордан Грлич-Радман Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, стороны подчеркнули, что отношения между странами находятся на высоком уровне, что демонстрирует участие первых лиц Хорватии в Преспанском форуме по диалогу, который пройдет в Охриде.

Пендаровски поблагодарил соседнюю страну за поддержку евроинтеграции Северной Македонии и выразил готовность к участию в первой межправительственной конференции в ходе переговоров о вступлении в ЕС, которые теперь блокирует Болгария.

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