Глава Северной Македонии поблагодарил Хорватию за поддержку евроинтеграции
Скопье, 15 июня, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 15 июня провел встречу с главой МИД Хорватии Горданом Грличем в Скопье.
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
Гордан Грлич-Радман
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, стороны подчеркнули, что отношения между странами находятся на высоком уровне, что демонстрирует участие первых лиц Хорватии в Преспанском форуме по диалогу, который пройдет в Охриде.
Пендаровски поблагодарил соседнюю страну за поддержку евроинтеграции Северной Македонии и выразил готовность к участию в первой межправительственной конференции в ходе переговоров о вступлении в ЕС, которые теперь блокирует Болгария.