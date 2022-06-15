Вашингтон, 15 июня, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Госдеп США внимательно следит за ситуацией с двумя американскими гражданами, воевавшими на стороне украинских боевиков и, возможно, попавшими в плен в районе Харькова, заявил 15 июня телеканалу CNN пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, от дальнейших комментариев ведомство воздерживается по соображениям конфиденциальности.

«Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями… Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев», — цитирует телеканал CNN слова Прайса.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня британская газета Telegraph опубликовала материал о том, что недалеко от Харькова российские военные взяли в плен двоих американских наемников, воевавших за укронацистов.

По данным газеты, это 39-летний Александр Дрюк и 27-летний Энди Хьюн.

Напомним, ранее двое британских наемников, взятые в плен в Мариуполе, были приговорены Верховным судом ДНР к высшей мере наказания — смертной казни.