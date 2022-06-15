Берн, 15 июня, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Волонтеры из России, Швейцарии, Италии и ряда других стран очистили Суворовский монумент в швейцарском населенном пункте Андерматт, который в начале мая испачкали желтой и синей краской вандалы. Об этом 15 июня сообщило посольство РФ в Швейцарии.

Йозеф Крейцингер. Портрет А. В. Суворова. 1799

Накануне Дня России, 11 июня, посольство сообщило, что в кантоне Ури группа волонтеров завершила очистку мемориала сподвижникам великого русского полководца А. В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году.

12-метровый крест, высеченный в скале в ущелье Шоленнен, был приведен в порядок членами байк-клуба «Ночные волки, Швейцария», которые выступили организаторами очистки мемориала, при поддержке русскоязычных сообществ Берна, Базеля, Цюриха, Тичино и других кантонов конфедерации.

Посольство России высказало слова благодарности всем причастным, благодаря усилиям которых мемориал принял прежний вид. В очистке принимали участие граждане России, Швейцарии, Литвы, Словакии, Италии, Сербии и Германии.

Также посольство подчеркнуло, что считает такие действия наглядным примером бережного отношения к исторической памяти, достойным самого глубокого уважения.