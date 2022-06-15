Скопье, 15 июня, 2022, 23:13 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 937 образцов выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 60 случаев выздоровления. Об этом 15 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Pero Kvrzica Скопье, Северная Македония

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 312 748 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9318, 303 065 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировали зарегистрировали два летальных исхода COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 365. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.