Нальчик, , 23:01 — REGNUM Работникам бюджетных организаций КНР (Кабардино-Балкарская Республика) с 1 августа на десять процентов повысят зарплату. Об этом 15 июня в своем телеграм-канале сообщил глава региона Казбек Коков.

Казбек Коков Glava.kbr.ru

Казбек Коков «В этом году с 1 августа вновь поднимем заработную плату работников бюджетных организаций на десять процентов, средства для этого изысканы в бюджете региона».

Коков написал, что на прошедшем совещании с правительством и главами местных администраций поручил продолжить работу по повышению зарплат работникам бюджетных учреждений, начатую в прошлом году.

Также в контексте этой темы участники совещания обсудили возможность повышения зарплат медиков за счет средств обязательного медицинского страхования. Глава Кабардино-Балкарии также подчеркнул, что этот вопрос будет прорабатывать на федеральном уровне, добавив:

«Продолжаем работу по совершенствованию методики расчета заработной платы учителей — ее базовая часть будет увеличена, сохраним и региональные выплаты за классное руководство».

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