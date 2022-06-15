Санкт-Петербург, , 22:55 — REGNUM 15 июня санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе из московского «Спартака» 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Зелимхана Бакаева. Контракт Бакаева с «сине-бело-голубыми» рассчитан на четыре года до конца сезона 2025/26.

Зелимхан Бакаев (слева) Андрей Пронин © ИА REGNUM

«“Зенит» приветствует Зелимхана Бакаева в Санкт-Петербурге и желает серьезно пополнить коллекцию трофеев, выходя на поле в сине-бело-голубой футболке», — написано в заявлении клуба.

В прошедшем сезоне Бакаев, выступая за «Спартак», принял участие в 26-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью результативными передачами и получил шесть желтых карточек.

На данный момент трансферная стоимость Бакаева, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.