Лос-Анджелес, США, , 22:53 — REGNUM Американская актриса и певица Зендея высказалась относительно слухов о её беременности. Об этом 15 июня пишет TMZ.

Зендея в сериале «Эйфория» Цитата из т/с «Эйфория»

Артистка опровергла предположения о том, что она и её возлюбленный, актёр Том Холланд, ждут ребёнка. «Видите ли, вот почему я не пользуюсь Twitter. Просто выдумывают всякую ерунду без причины каждую неделю», — заявила Зендея.

Ранее в Сети появился скриншот якобы из соцсетей Зендеи — на фальшивом фото актриса держит в руках снимок УЗИ. Под фотографией указан профиль Тома Холланда с подписью: «Я люблю тебя. На полпути».

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