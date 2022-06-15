Душанбе, 15 июня 2022, 22:53 — REGNUM Двусторонние отношения Таджикистана и России находятся на подъеме. Об этом 15 июня заявил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов на открытии международной конференции в Душанбе.
Лякин-Фролов указал на дружеские и доверительные отношения глав двух государств.
По слова российского дипломата, и жители Таджикистана транслируют положительное отношение к России, отношение как к союзнику и партнёру, не говоря о различных ветеранских организациях, представителях образовательных учреждений.
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