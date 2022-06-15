Лондон, , 22:50 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает 15 июня канцелярии британского правительства.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

В пресс-релизе по итогам разговора Джонсона и Зеленского указано, что речь шла об экспорте зерновых с территории Украины.

Отмечено, что Джонсон выразил надежду на прогресс в этом вопросе в ближайшие дни.

«Как заявил премьер-министр, он также надеется, что в ближайшие дни в этом вопросе может быть достигнут прогресс», — сообщает пресс-релиз правительства Британии.

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