Барселона, Испания, 15 июня, 2022, 22:47 — ИА Регнум. 39-летний фланговый атакующий защитник «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Даниэль Алвеш 15 июня в своих социальных сетях объявил о своем уходе из каталонского клуба.

Ronnie Macdonald Дани Алвес

Ранее сообщалось, что руководство «сине-гранатовых» отказалось продлевать контракт с 39-летним футболистом. Текущее соглашение защитника с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Даниэль Алвеш принял участие в четырнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил две желтые и одну красную карточки.

За «Барселону» Алвеш выступал с 12 ноября 2021 года после перехода из «Сан-Паулу» на правах свободного агента.