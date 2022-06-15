Киев, 15 июня, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Для Вооруженных сил Украины Крымский мост является целью номер один. Об этом 15 июня заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, пишут «Вести».

Цитата с сайта rosavtodor. gov.ru Крымский мост

Заявив, что Крымский мост — «цель номер один» для украинской армии, он сказал, что это ни для кого не секрет — как на Украине, так и в России. Киев мечтает уничтожить мост.

По мнению генерал-майора, мост — лишь инструмент для подтягивания резервов. Также он заявил, что «путь подтягивания резервов просто должны обрезать».