Москва, , 22:45 — REGNUM На брата певицы Нюши (Анна Шурочкина) завели протокол по статьям за управление автомобилем без водительских прав и за неуплату штрафа. Об этом 15 июня пишет «Рен-ТВ».

Нюша (Анна Шурочкина) Цитата из клипа Нюши на песню «Где ты, там я»

Как отмечает издание, Ивана Шурочкина уже привлекли к ответственности вместе с другими водителями, устроившим стрельбу из свадебного кортежа. После произошедшего правоохранительные органы также завели уголовное дело по факту хулиганства.

Напомним, что 13 июня 2022 года после стрельбы были задержаны восемь участников кортежа, состоящий из шести автомобилей. Среди машин также было транспортное средство экс-солиста «Ласкового мая», отца и продюсера Нюши, Владимира Шурочкина — он отрицает своё участие в кортеже, утверждая, что не знает, кто находился за рулём его Audi A8.

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