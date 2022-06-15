Москва, 15 июня, 2022, 22:45 — ИА Регнум. На брата певицы Нюши (Анна Шурочкина) завели протокол по статьям за управление автомобилем без водительских прав и за неуплату штрафа. Об этом 15 июня пишет «Рен-ТВ».

Цитата из клипа Нюши на песню «Где ты, там я» Нюша (Анна Шурочкина)

Как отмечает издание, Ивана Шурочкина уже привлекли к ответственности вместе с другими водителями, устроившими стрельбу из свадебного кортежа. После произошедшего правоохранительные органы также завели уголовное дело по факту хулиганства.

Напомним, что 13 июня 2022 года после стрельбы были задержаны восемь участников кортежа, состоящего из шести автомобилей. Среди машин также было транспортное средство экс-солиста «Ласкового мая», отца и продюсера Нюши, Владимира Шурочкина — он отрицает своё участие в кортеже, утверждая, что не знает, кто находился за рулём его Audi A8.