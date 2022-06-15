Киев, 16 июня, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Украина все еще не признала независимость Косово, несмотря на то что Приштина с самого начала российской специальной военной операции поддерживала Киев и ввела санкции против России. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама 15 июня во время визита в Киев.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

«Существует и шестая страна Западных Балкан, которую Украина все еще не признала — это Косово, которое вопреки этому ввело санкции против России и оказало полную поддержку Киеву», — процитировало издание «Албаниан пост» слова Рамы.

Премьер Албании заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что страны Западных Балкан не возражают против того, чтобы его страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. По его словам, все пять стран региона, которые являются членами ООН, поддерживают Украину, несмотря на их отношение к России.

Напомним, что премьер-министры Албании и Черногории Эди Рама и Дритан Абазович 15 июня приехали на поезде в Киев. Двух лидеров в столице Украины встретил Владимир Зеленский.