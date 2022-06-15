Вашингтон, 15 июня, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает 15 июня пресс-служба Госдепа.

(сс) U.S. Department of State Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен

Уточняется, что в ходе беседы обсуждались способы ускорить поставку тяжёлых вооружений на Украину.

Также стороны вспомнили и украинскую экономику.

«Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба обсудили шаги, направленные на то, чтобы ускорить доставку тяжёлых вооружений Украине и поддержать украинскую экономику», — указано в сообщении Госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму $1 млрд.