Манчестер, Великобритания, , 22:36 — REGNUM Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает продать 26-летнего французского нападающего Антони Марсьяля в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 15 июня сообщило издание The Telegraph.

Антони Марсьяль Fuguito

По информации источника, «красные дьяволы» рассчитывают потратить вырученные с продажи Марсьяля средства на подписание звездного центрального нападающего.

В прошедшем сезоне Антони Марсьяль, выступая за «Севилью» на правах аренды, принял участие в двенадцати матчах за испанский клуб во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Текущее соглашение Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского нападающего в 16 миллионов евро.