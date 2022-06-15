Москва, 15 июня 2022, 22:34 — REGNUM За прошедшие сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуировано больше 20 тысяч человек. Об этом 15 июня сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Также представитель Минобороны рассказал, что государственную границу России пересекло 278 264 единицы личного автотранспорта, в том числе за минувшие сутки — 3908.
Мизинцев отметил, что на территории России в штатном режиме функционирует более девяти с половиной тысяч пунктов временного размещения, в которых с прибывшими беженцами проводится индивидуальная работа.
Там им оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детсадах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.
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