Москва, 15 июня, 2022, 22:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуировано больше 20 тысяч человек. Об этом 15 июня сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Михаил Мизинцев «На территорию Российской Федерации эвакуированы 21 999 человек, в том числе 2351 ребенок, а всего с начала специальной военной операции — 1 864 947 человек, из которых 294 636 — дети».

Также представитель Минобороны рассказал, что государственную границу России пересекло 278 264 единицы личного автотранспорта, в том числе за минувшие сутки — 3908.

Мизинцев отметил, что на территории России в штатном режиме функционирует более девяти с половиной тысяч пунктов временного размещения, в которых с прибывшими беженцами проводится индивидуальная работа.

Там им оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детсадах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.