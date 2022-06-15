Мадрид, , 22:31 — REGNUM 35-летний центральный нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес достиг договоренности с аргентинский «Ривер Плейтом». Об этом 15 июня сообщило издание El Observador.

Луис Суарес Ailura

Футболист перейдет в аргентинский клуб в грядущее летнее трансферное окно на правах свободного агента. Ранее на Суареса также претендовали «Лацио», «Аталанта» и «Астон Вилла».

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Луис Суарес принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил семь желтых карточек.

Луис Суарес выступает за «Атлетико» с 25 сентября 2020 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 35-летнего уругвайца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.