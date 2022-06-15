Лос-Анджелес, США, , 22:31 — REGNUM Модель Хейли Бибер рассказала о восстановлении своего мужа, исполнителя Джастина Бибера. Об этом 15 июня пишет TMZ.

Джастин Бибер Lou Stejskal

По словам Хейли Бибер, её супругу становится лучше, и во многом этому поспособствовала поддержка поклонников. Она также добавила, что артист планирует восстановиться полностью после паралича лицевого нерва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джастин Бибер рассказал поклонникам о том, что у него парализовало правую половину лица. По словам артиста, это связано с диагностированным у него синдромом Рамсея Ханта.

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