Лос-Анджелес, США, 15 июня, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Модель Хейли Бибер рассказала о восстановлении своего мужа, исполнителя Джастина Бибера. Об этом 15 июня пишет TMZ.

Lou Stejskal Джастин Бибер

По словам Хейли Бибер, её супругу становится лучше, и во многом этому поспособствовала поддержка поклонников. Она также добавила, что артист планирует восстановиться полностью после паралича лицевого нерва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джастин Бибер рассказал поклонникам о том, что у него парализовало правую половину лица. По словам артиста, это связано с диагностированным у него синдромом Рамсея Ханта.