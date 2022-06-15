Москва, 15 июня, 2022, 22:28 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции российские отряды разминирования обезвредили на территории республик Донбасса свыше 21 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил 15 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он уточнил, что на сегодня отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России обезвредили 21 259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР.

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 3085,84 га территорий; 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 21 259 взрывоопасных предметов», — сказал Михаил Мизинцев.