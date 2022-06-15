Вашингтон, 15 июня, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Инфляция в США продолжит расти, несмотря на предпринимаемые властями усилия по её сдерживанию. Об этом заявил 15 июня глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

(сс) Federalreserve Глава ФРС США Джером Пауэлл

«Сегодня мы продолжаем наблюдать риски дальнейшего роста инфляции. Мы решительно нацелены на то, чтобы добиться её снижения», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора.

Пауэлл также назвал высоковероятным дальнейшее повышение базовой процентной ставки на 0,50–0,75 процентного пункта на следующем заседании ФРС.

Напомним, ранее сегодня ФРС впервые с 1994 года приняла решение о повышении базовой ставки сразу на 0,75 процентного пункта — до 1,5–1,75% годовых.