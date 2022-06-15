Лос-Анджелес, США, , 22:16 — REGNUM Американская актриса Эмбер Хёрд продолжает отвечать на критику со стороны поклонников её бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Об этом 15 июня пишет Daily Mail.

Эмбер Хёрд Gage Skidmore

Как отмечает издание, артистка вновь обвиняет Деппа в насилии, а также опровергает предположения о том, что она подделывала следы побоев от актёра. Хёрд также добавила, что «всё ещё любит» бывшего супруга, несмотря на все обвинения в его адрес.

Ранее представитель Эмбер Хёрд опроверг информацию о том, что роль актрисы полностью убрали из второй части «Аквамена». «Бегущая дорожка из слухов не заканчивается, как и с первого дня — неточная, бесчувственная и слегка безумная», — прокомментировал менеджер артистки.

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