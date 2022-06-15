Лос-Анджелес, США, 15 июня, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Американская актриса Эмбер Хёрд продолжает отвечать на критику со стороны поклонников её бывшего мужа — актёра Джонни Деппа. Об этом 15 июня пишет Daily Mail.

Gage Skidmore Эмбер Хёрд

Как отмечает издание, артистка вновь обвиняет Деппа в насилии, а также опровергает предположения о том, что она подделывала следы побоев от актёра. Хёрд также добавила, что «всё ещё любит» бывшего супруга, несмотря на все обвинения в его адрес.

Ранее представитель Эмбер Хёрд опроверг информацию о том, что роль актрисы полностью убрали из второй части «Аквамена». «Бегущая дорожка из слухов не заканчивается, как и с первого дня — неточная, бесчувственная и слегка безумная», — прокомментировал менеджер артистки.