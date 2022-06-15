Москва, 15 июня, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Власти Украины назначили оказавшихся на заводе «Азот» мирных жителей Северодонецка на роль мучеников по мариупольскому образцу, сообщил 15 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он пояснил, что Киев не отдал приказ своим боевикам, скрывающимся на «Азоте», сдаться или хотя бы выпустить удерживаемых там мирных жителей.

«Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем не повинных женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате «Азот». Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически «назначил» их очередными «мучениками», как это было в Мариуполе», — рассказал Мизинцев.