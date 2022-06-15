Подгорица, 16 июня, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Отказ от присоединения к инициативе OpenBalkan ведет Черногорию в изоляцию. Об этом заявила депутат черногорского парламента от коалиции «Демократический фронт» Симонида Кордич 15 июня.

Балканы

По ее словам, эта региональная инициатива могла бы помочь гражданам Черногории выйти из бедности, в которой они оказались за последние три года, пока в стране бушевал политический кризис, передает агентство «Танюг».

Кордич напомнила, что Черногория за это время «поменяла три правительства», но ни одно из них не приняло адекватных мер, которые помогли бы гражданам.

Напомним, что Черногория не присоединилась к региональной инициативе создания единого экономического пространства под названием OpenBalkan, в которой участвуют Сербия, Северная Македония и Албания. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович недавно был гостем саммита этой инициативы в македонском городе Охрид.