Вашингтон, 15 июня, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США понизила свой прогноз по росту ВВП в 2022 году с 2,8% до 1,7%, в 2023 году — 2,2% до 1,7%. Об этом сообщается в распространённом 15 июня пресс-релизе американского финансового регулятора.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

Также ФРС повысила прогноз по инфляции в Соединённых Штатах на 2022 год с прежних 4,3% до 5,2%. Прогноз инфляции на 2023 год, напротив, понижен с 2,7% до 2,6%.

Прогноз по уровню безработицы на 2022 год увеличен с 3,5% до 3,7%, на 2023 год — с 3,5% до 3,9%.

Напомним, ранее сегодня ФРС впервые с 1994 года приняла решение о повышении базовой процентной ставки сразу на 0,75 процентного пункта — до 1,5–1,75% годовых.