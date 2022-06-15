Москва, , 22:36 — REGNUM Наталья Мостакова, являющаяся PR-директором Басты (Василий Вакуленко), выступила с опровержением новости об участии рэпера в кастинге на роль ведущего телешоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщил Telegram-канал «‎Звездач» 15 июня.

Баста Скриншот страницы Instagram@bastaakanoggano

«Ведущим программы «Вечерний Ургант» может быть только один человек и это — Иван Ургант», — заявила Мостакова. Стоит отметить, что сам Баста также назвал новость шуткой.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Баста выпустил новый видеоклип под названием «Верю В Тебя». Одну из ролей в ролике сыграла родная дочь музыканта.

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