Ростов-на-Дону, 15 июня, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В Ростовской области для терапии редкого заболевания — спинальной мышечной атрофии — обеспечили препаратом Рисдиплам 14-летнюю сироту из Луганска Викторию Шеповалову. Годовой курс терапии стоит около 20 млн рублей. Народный фронт помог быстро организовать консилиум и собрать необходимые документы для передачи в президентский Фонд «Круг добра», который оплатил лекарство.

ИА REGNUM Лекарства

«Мы познакомились с Викой 10 марта в одном из пунктов временно размещения (ПВР) Ростовской области, куда был эвакуирован детский дом из Луганска. Очень красивая, смелая, изящная девушка, — отметила представитель Народного фронта Юлия Зимова , — Тогда мы еще точно не знали, есть ли у Вики это заболевание или нет. Помогли организовать вместе с Минздравом Ростовской области консилиумы, диагноз подтвердился. Сейчас лекарство передано девочке, она будет получать его свою долгую и, я надеюсь, красивую жизнь. Диагностика — это определенное время. И очень важно нам было это время не потерять. Большое спасибо «Кругу добра», без них это вообще было бы невозможно. Мы понимаем, что среди эвакуированных бывают дети с самыми разными осложнениями, очень важно найти возможность помочь ребенку и такими дорогостоящими препаратами».

Судьба Вики переполнена страданиями и помимо 8-летних военных действий на Донбассе и тяжелого заболевания. Сначала у нее умерла мама, потом взявшая над ней опеку старшая сестра. Девочку взяли в приемную семью, где тоже ситуация складывалась непросто. Узнав, что у ребенка предположительно неизлечимое заболевание, опекуны отвезли ее в больницу, откуда не забрали.

«Когда мы увиделись в первый раз, она потянулась к чемодану, но не удержалась на ногах, сложилась пополам и упала, — рассказывает директор детского дома Виктория Мочалова. Они тоже не сразу нашли общий язык с подростком, но сейчас уже всё наладилось, как говорит сама Вика: всё отлично. Я запереживала: у нас общеобразовательная организация, место только на втором этаже, сможет ли она подниматься-спускаться? Но выяснилось, что такая нагрузка — это даже хорошо. После эвакуации все обратили внимание: она стала чувствовать себя лучше. А теперь эмоции и вовсе переполняют: она получит лечение, о котором раньше мы и мечтать не могли!». После вручения препарата директор детского дома даже говорить не смогла, а только плакала от счастья: « Мы верили, что Господь с нами, и «Круг добра», и Ростовская область, и вся Россия с нами».

Всего в ростовский Азов эвакуировали 321 ребенка. Каждого осмотрели врачи, а на состояние Виктории директор детского дома обратила особое внимание медиков. Предполагаемый диагноз у девочки уже был, но неподтвержденный.

Заместитель главного врача ЦГБ Азова Людмила Руденко сообщила журналистам подробности лечения девочки: «И вот на этой стадии подключился Народный фронт, организовали госпитализацию в областную больницу. Нарушенная походка — это минимальное проявление, в худшем случае при таком заболевании не могут самостоятельно глотать, дышать. Препарат, который Виктория получила, направлен на патогенетическую терапию, чтоб симптомы не прогрессировали и человек не инвалидизировался. Ранее, несколько лет назад мы не знали таких препаратов. В динамике будем смотреть, как терапия повлияет на состояние девочки. Виктория — первый ребенок с третьим типом спинально-мышечной атрофии в нашем городе».

Для того, чтобы получать лекарство, не нужна госпитализация, Вика просто должна будет принимать его каждый день в одно и то же время.

«Я очень радуюсь, что мне дали этот препарат и надеюсь, что мне будет легче и моя мечта сбылась. Хочу ходить в школу очень сильно и учиться со всеми, а потом поступить в мединститут», — рассказала девочка представителю Народного фронта.

Виктория Шеповалова стала вторым ребёнком из Луганской народной республики, которую Фонд «Круг добра» обеспечил дорогостоящим лекарством. В конце мая препарат от СМА получила 9-летняя Ксения Кирдан.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) — это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером Движения является Владимир Путин. Главные задачи Народного фронта — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Фонд «Круг добра» — государственный фонд, создан Указом президента 5 января 2021 для поддержки детей с тяжёлыми и редкими (орфанными) заболеваниями.

Бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой НДФЛ. По повышенной ставке облагаются налогом доходы граждан России, превышающие 5 млн. рублей в год. В 2021 году Фонд оказал помощь более 2 тыс. детей на сумму в 31 млрд. рублей. Сегодня у Фонда — более 3 тыс. подопечных. В перечне заболеваний, бороться с которыми помогает Фонд, 53 позиции.