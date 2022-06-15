Курган, , 22:03 — REGNUM В Курганской области в январе–мае 2022 года ввод жилья вырос на 64% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом свидетельствуют цифры Свердловскстата.

Садовый домик bkhaera

За пять месяцев 2022 года в Курганской области введены жилые дома общей площадью 131,9 тыс. кв. метров. Из них 13,9 тыс. кв. м — это жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Индивидуальными застройщиками введено 94,1 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений.

Построено 1317 квартир (из них садоводами — 151). На долю индивидуального жилья в общем объёме жилищного строительства в январе–мае 2022 года приходилось 71,4% (в январе–мае 2021 года — 93,5%).