Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Федеральная резервная система США по итогам заседания 15 июня повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта — до 1,5–1,75% годовых, сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Эмблема ФРС США

ФРС повышает ключевую ставку третий раз подряд, что совпало с прогнозами большинства аналитиков. При этом показатель повышается сразу на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года.

В распространённом комментарии отмечается, что решение о повышении ставки принято для поддержания целей ФРС по достижению максимальной занятости на рынке труда и возвращению инфляции к целевым 2% в долгосрочной перспективе.

Сообщается также, что для выполнения этих задач комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) считает уместным дальнейшее повышения ключевой ставки.