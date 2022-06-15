Рим, , 21:59 — REGNUM Шестой пакет антироссийских санкций не касается газа, и ограничения на его поставки не обсуждаются. Об этом 15 июня заявил еврокомиссар Паоло Джентилони, сообщает АНСА.

Паоло Джентилони U.S. Department of State

Паоло Джентилони «Обсуждение новых мер, которые затрагивают газ или касаются эмбарго на его поставки, в данный момент не ведется».

Также Джентилони подчеркнул, что при проблемах с поставками газа экономика может многое потерять.

И то, что сейчас Европейская комиссия сконцентрирована на наращивании поддержки Украины. А также на том, чтобы привести европейские страны к «независимости от российского газа и нефти».

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