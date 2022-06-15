Рим, 15 июня 2022, 21:59 — REGNUM Шестой пакет антироссийских санкций не касается газа, и ограничения на его поставки не обсуждаются. Об этом 15 июня заявил еврокомиссар Паоло Джентилони, сообщает АНСА.
Также Джентилони подчеркнул, что при проблемах с поставками газа экономика может многое потерять.
И то, что сейчас Европейская комиссия сконцентрирована на наращивании поддержки Украины. А также на том, чтобы привести европейские страны к «независимости от российского газа и нефти».
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