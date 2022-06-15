Рим, 15 июня, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Шестой пакет антироссийских санкций не касается газа, и ограничения на его поставки не обсуждаются. Об этом 15 июня заявил еврокомиссар Паоло Джентилони, сообщает АНСА.

U.S. Department of State Паоло Джентилони

Паоло Джентилони «Обсуждение новых мер, которые затрагивают газ или касаются эмбарго на его поставки, в данный момент не ведется».

Также Джентилони подчеркнул, что при проблемах с поставками газа экономика может многое потерять.

И то, что сейчас Европейская комиссия сконцентрирована на наращивании поддержки Украины. А также на том, чтобы привести европейские страны к «независимости от российского газа и нефти».