Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Пользователи Сети раскритиковали трейлер картины «Доводы рассудка» (Persuasion) от сервиса Netflix. Об этом 15 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дакота Джонсон Скриншот с YouTube

Накануне сервис опубликовал дебютный трейлер фильма с Дакотой Джонсон в главной роли. Однако зрителям не понравилась адаптация одноимённого романа Джейн Остин — комментаторы отмечают, что картина не похожа на оригинал.

«Энн Эллиот — уникальный персонаж. Она скромная, тихая, замкнутая. Она делает всё для других. Почему все берут этих любимых женских персонажей и пытаются сделать их веселее? «Доводы рассудка» — мой любимый роман. Это совершенно не соответствует тональности романа. Такое ощущение, что из него пытаются сделать комедию. Почему бы им просто не оставить прекрасную историю такой, какая она есть. Её любят по какой-то причине. Что плохого в том, чтобы быть скромной, искренней и тихой женщиной? Не каждая живая женщина должна быть дерзкой», — считает Heather.

«Мне нравится Дакота, но это выглядит просто ужасно! «Доводы рассудка» — моя любимая книга Остин и одна из моих любимых любовных историй всех времен. Это тихий, серьезный, очень красивый, мучительно напряженный роман про второй шанс. Я не могу придумать худшей адаптации для этой книги, чем этот трейлер», — пишет AFL Rookie.

«Мне очень нравится «Доводы рассудка» Джейн Остин, и я очень надеюсь, что этот трейлер вводит в заблуждение, потому что кажется, что они решили поиздеваться над историей, это больше похоже на пародию, чем на настоящую адаптацию», — прокомментировал Devan Gillard.

ИА REGNUM напоминает, что режиссёром «Доводов рассудка» выступила Кэрри Крэкнелл. Премьера картины запланирована на 15 июля 2022 года на Netflix.

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