Санкт-Петербург, , 21:56 — REGNUM В среду, 15 июня, в северной столице России стартовал Петербургский международный экономический форум — уникальное событие в мире экономики и бизнеса.

ПМЭФ Дарья Драй, ИА REGNUM

В первый день мероприятия прошла пленарная сессия «Человеческий ресурс как фактор развития Арктики: как развивать и удержать кадры» с участием заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Андрея Платонова.

По мнению Андрея Платонова, для устойчивого развития Арктики необходимы квалифицированные кадры. Их подготовка должна быть совместной задачей высшей школы, бизнеса и власти.

«Для Арктической зоны нашей страны Росмолодёжь при поддержке Министерства просвещения России и Министерства науки и высшего образования России разрабатывает проекты по поддержке молодых кадров», — подчеркнул в своём выступлении заместитель руководителя агентства.

На площадке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) прошла полиграф-сессия «Ректор держит удар» с ректорами Российского химико-технологического университета им. Менделеева Ильёй Воротынцевым и Московского энергетического института Николаем Рогалёвым.

«Все университеты разные, но объединяет их одно — создание молодёжной экосистемы для развития и самореализации. Кампусы университетов открыты для сотрудничества с молодёжными организациями, в рамках совместных проектов площадка вуза становится драйвером молодёжи. Важно, что учебные заведения понимают: университет — это не только про науку и образование, но и про социальные лифты для молодых людей», — отметил модератор полиграф-сессии Евгений Сжёнов.

На ПМЭФ свой мастер-класс по работе с кадровым ресурсом в кризис провёл член Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь. Бизнес Гарри Мурадян. Молодой бизнесмен назвал гостям стенда Росмолодёжи ключевые компетенции по подбору и развитию персонала, а также рассказал, как правильно мотивировать сотрудников. О заработке людей творческих профессий рассказала на паблик-токе «Искусство + экономика = креативная индустрия» член Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь. Бизнес, руководитель и основатель компании Other Story Company Ольга Булгакова. С мастер-классом для гостей стенда выступил ещё один участник комьюнити предпринимателей Евгений Буянов. В своей презентации спикер отразил все ключевые моменты для создания хорошей коммуникации с различными организациями, в том числе и государственными, для совместного взаимодействия в сфере предпринимательства.

Также во второй половине дня состоялась публичная дискуссия с управляющим директором ВЭБ. РФ Михаилом Алашкевичем и директором по информационным технологиям ГК «Росатом» Евгением Абакумовым. Спикеры обсудили создание кампусов при вузах, которые помогут социализировать молодому поколению. По словам Михаила Алашкевича, сегодня есть запрос от молодёжи на создание таких площадок при вузах. Ректорам нужно лишь правильно организовать сбор предложений от молодёжи и молодых специалистов для последующего строительства кампуса.

«Мы сегодня пытаемся уйти от понятия университетского кампуса к кампусу, который будет работать не только на конкретные университеты, но и на город в целом, или же регион. Такие примеры уже есть, например, в Казани и в Красноярске», — добавил управляющий директор ВЭБ. РФ. По мнению же Евгения Абакумова, кампусы необходимы и в маленьких городах. Это возможно путём создания сетевых кампусов. Однако эксперт считает, что включаться в работу с молодёжью нужно гораздо раньше. «Мы сейчас понимаем, что на рынке труда мы не найдём людей нужной квалификации за соответствующие деньги. И мы как крупная корпорация в блоке устойчивого развития в том числе должны инвестировать в развитие людей, начиная со школьной скамьи», — пояснил директором по информационным технологиям ГК «Росатом».

Отдельное внимание участники публичной дискуссии уделили стенду Росмолодёжи. Фирменные цвета агентства в сочетании с огромным мультимедийным экраном привлекли много гостей на площадку.

«Красота стенда не главное — мы хотели сделать крутой портал ПМЭФ, чтобы обратить внимание больших компаний и корпораций на интересные и перспективные проекты молодых людей. Чтобы как можно больше ребят смогли принять участие в крупном форуме, хоть и виртуально», — рассказал гостям дискуссии советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Антон Пашков.

В финале премьерного дня на стенде Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) прошла встреча Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь. Бизнес с единомышленниками из Сколково и Сибура. В ходе нетворкинга гости стенда обсудили тренды развития бизнеса в стране, экологическую повестку, а также разработали график грядущих совместных мероприятий на ПМЭФ.

«Один из лучших способов быть лидером — это находиться среди лидеров. Росмолодёжь объединяет ярких, умных, талантливых и выдающихся профессионалов», — сказал член Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь. Бизнес, участник встречи с Президентом России Владимиром Путиным, основатель бренда одежды «KUKLA» Игорь Голиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Сегодня — это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов, приобретения нового опыта и навыков. Треки деловой программы ПМЭФ традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997 года, с 2006 – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. ПМЭФ-2022 будет проходить с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге.