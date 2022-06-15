Милан, Италия, , 21:52 — REGNUM Депутаты Европарламента от итальянской леволиберальной Демократической партии попросили Еврокомиссию проверить обстоятельства планировавшейся поездки лидера «Лиги» Маттео Сальвини в Москву.

Маттео Сальвини

Либералы просят комиссаров проверить, не нарушил ли политик санкции против России.

Как сообщалось ранее, Сальвини собирался прибыть в Россию 2 июня, чтобы поговорить с «представителями руководства страны» о возможном перемирии на Украине. После огласки поездка была отменена. Подготовку поездки Сальвини скрывал от коллег по правящей коалиции (включая либералов), а позже заявлял, что по-прежнему считает себя правым: Италия страдает от последствий украинского кризиса, ситуацию надо исправлять любыми мерами.