Лос-Анджелес, США, , 22:35 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. поделилась снимком, на котором изображён актёр Райан Гослинг в образе Кена из фильма «Барби». Соответствующая публикация появилась на странице кинокомпании в Twitter 15 июня.

Райан Гослинг в фильме «Барби» режиссёра Греты Гервиг Фото со страницы Warner Bros. в Twitter

Известно, что в ленте Гослинг исполнит главную роль вместе с Марго Робби, которая сыграет куклу Барби. Режиссёром картины выступит Грета Гервиг («Маленькие женщины»).

Напомним, релиз «Барби» намечен на 21 июля 2022 года. В настоящий момент неизвестно, появится ли фильм в российском прокате.

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