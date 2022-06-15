Лос-Анджелес, США, 15 июня, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. поделилась снимком, на котором изображён актёр Райан Гослинг в образе Кена из фильма «Барби». Соответствующая публикация появилась на странице кинокомпании в Twitter 15 июня.

Фото со страницы Warner Bros. в Twitter Райан Гослинг в фильме «Барби» режиссёра Греты Гервиг

Известно, что в ленте Гослинг исполнит главную роль вместе с Марго Робби, которая сыграет куклу Барби. Режиссёром картины выступит Грета Гервиг («Маленькие женщины»).

Напомним, релиз «Барби» намечен на 21 июля 2022 года. В настоящий момент неизвестно, появится ли фильм в российском прокате.