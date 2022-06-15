Москва, , 21:49 — REGNUM Огневые позиции разместили украинские боевики на территории больниц в Харькове и в Одессе, сообщил 15 июня журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В Харькове на территории городской больницы № 28 (улица Михаила Гуревича) военнослужащие ВСУ разместили артиллерийские орудия и РСЗО». Михаил Мизинцев

В Одессе в зданиях госпиталя № 411 и больницы № 11, в Доброславе (Одесская область) в корпусах больницы украинские боевики разместили огневые позиции, здесь же они хранят боеприпасы и оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ разместили казармы на станции скорой помощи в Донбассе