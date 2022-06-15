Москва, 15 июня, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Огневые позиции разместили украинские боевики на территории больниц в Харькове и в Одессе, сообщил 15 июня журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Михаил Мизинцев «В Харькове на территории городской больницы № 28 (улица Михаила Гуревича) военнослужащие ВСУ разместили артиллерийские орудия и РСЗО».

В Одессе в зданиях госпиталя № 411 и больницы № 11 в Доброславе (Одесская область) в корпусах больницы украинские боевики разместили огневые позиции, здесь же они хранят боеприпасы и оружие.