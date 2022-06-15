Запорожье, Украина, 15 июня, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Руководство военно-гражданской администрации (ВГА)освобожденной от укронацистов Запорожской области распорядилось списать все долги жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях, сообщает 15 июня Telegram-канал ВГА Запорожской области.

Ccpixs.com Долги

Отмечено, что помимо долгов списываются также и пени на них.

«Главой военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким подписано распоряжение о списании задолженности жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях», — указано в сообщении ВГА.