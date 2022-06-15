Нефтеюганск, Югра, 15 июня, 2022, 21:37 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) с 16 июня 2022 года центр физкультуры и спорта «Жемчужина Югры» приостанавливает свою деятельность для срочного ремонта кровли и несущих деревянных конструкций здания. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Admugansk.ru Флаг Нефтеюганска

Решение о приостановке работы спортивного центра приняла муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Учитывая возможность перехода технического состояния здания в аварийное, в целях максимального уменьшения риска возникновения ЧС и сохранения здоровья людей, комиссией были приняты следующие решения: ввести режим повышенной готовности с 16.06.2022, выполнить комплекс мероприятий по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации, произвести ремонт кровли и несущих деревянных конструкций здания», — сообщает горадминистрация.

Отмечается, что доступ на объект для посторонних строго запрещён. О финальных сроках ремонта не сообщается.