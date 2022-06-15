София, 15 июня, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков отменил свой запланированный на 16 июня рабочий визит в Азербайджан. Об этом 15 июня сообщает БНР.

Mi.government.bg Премьер-министр Болгарии Кирил Петков

Как отмечено в заявлении пресс-службы болгарского правительства, причиной этого решения Петкова является необходимость его присутствия в Народном собрании (парламенте) при обсуждении внесения изменений в государственный бюджет и поддержке спикера высшего законодательного органа страны Николы Минчева.

Отмечается, что Петков лично позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и сообщил о переносе поездки.

В Баку болгарский премьер-министр должен был принять участие в региональном экономическом форуме, а также обсудить с Алиевым перспективы скорейшей поставки в Болгарию азербайджанского природного газа.

При этом сегодня, 15 июня, 120 депутатов Народного собрания выступили с инициативой отставки Минчева. Ранее крупнейшая оппозиционная партия Болгарии — ГЕРБ начала процесс объявления вотума недоверия действующему кабинету министров.